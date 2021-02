Mercati – Lo Spread Btp Bund apre stabile a 94 punti

Avvio di giornata stabile per lo spread tra Btp e Bund a 94,1 punti base. Il rendimento del decennale italiano è di nuovo ai minimi sotto lo 0,5%, allo 0,495%. Apertura in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,09% a 23.283 punti. Quotazioni dell’euro in lieve rialzo in avvio di giornata: la moneta unica europea passa di mano a 1,2126 contro il dollaro a fronte della quotazione di 1,2122 di ieri sera a new York. Sullo yen la moneta unica è a quota 126,81. Oro in lieve calo dopo le ultime sessioni chiuse in aumento. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,2% a 1.842 dollari l’oncia. Il prezzo del petrolio scende dopo gli aumenti delle ultime sessioni: le quotazioni del greggio Wti scendono dello 0,4% a 58,41 dollari al barile; il Brent ritraccia a 61,18 dollari, sempre con un calo dello 0,4%. Seduta a ranghi ridotti per le principali borse di Asia e Pacifico, chiuse per festività da Tokyo a Shanghai e Seul, con Hong Kong (+0,45%) in seduta breve, Mumbai (+0,04%) ancora aperta e Sidney (-0,1%) piuttosto fiacca.

Positivi i futures sull’Europa e su Wall Street in vista delle previsioni economiche della Bce e del report di politica monetaria della Fed. In arrivo anche il report mensile dell’Opec.