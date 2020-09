Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre stabile a 145 punti

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 145 punti nei primi scambi, sullo stesso livello della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari allo 0,96%. Avvio di settimana in rialzo per l’euro. La moneta unica avanza dello 0,18% a 1,1862 dollari. In Asia lo yen passa di mano a 104,3 (-0,2%). Apertura di settimana stabile per le quotazioni dell’oro. Il metallo con consegna immediata passa di mano a 1951 dollari l’oncia (-0,05%). Il prezzo del petrolio Wti del Texas apre la settimana restando sotto la soglia dei 41 dollari al barile. Sui mercati il greggio passa di mano a 40,93 dollari, con un calo dello 0,44% dopo la crescita vista nei giorni scorsi. Il Brent del Mare del Nord cede qualche posizione a 42,97 dollari (-0,4%). Borse di Asia e Pacifico in calo in apertura di settimana con Tokyo chiusa per festività. Gli indici guardano all’economia globale e ai rischi che persistono per l’effetto dell’emergenza legata al Covid. A contrattazione in corso sotto pressione Hong Kong (-1,55%). Più contenute invece le flessioni di Shanghai (-0,52%) e di Shenzhen (-0,43%). Seul lascia sul terreno invece lo 0,95% mentre Sydney lo 0,71%. Negativi anche i future su Europa e Wall Street. In agenda e sotto la lente l’intervento che la presidente della Bce, Christine Lagarde farà nel primo pomeriggio all’assemblea franco-tedesca. Mentre dall’altra parte dell”oceano è atteso il discorso del presidente della Fed Jerome Powell.