Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 142 punti base.

E’ stabile in avvio di giornata lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 142 punti base, con un rendimento del decennale italiano dello 0,95%. L’euro si rafforza sul dollaro nei primi scambi della mattinata e sale a 1,1806 dollari da 1,1791 di ieri sera. La moneta unica è invece sostanzialmente stabile rispetto alla sterlina inglese ed è scambiata a 90,41 pence dai 90.48 di ieri. Il prezzo del petrolio rallenta dopo la corsa di ieri. Il Wti americano perde lo 0,2% portandosi a 42,57 dollari al barile, mentre il Brent de Mare del Nord è in calo dello 0,3 per cento a 45,30 dollari. Le Borse in Asia recuperano mentre i futures in Europa mostrano segni di debolezza (il contratto sull’Eurostoxx50 cede lo 0,4%). Quello giapponese è il listino migliore con un rialzo dell’1,78%, bene anche la Cina con l’indice Shanghai in rialzo dello 0,2% e Shenzhen dello 0,28% mentre Hong Kong, delusa dalle trimestrali, scivola in calo dello 0,2 per cento.