Mercati – Lo Spread Btp Bund apre stabile a 141 punti

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 141 punti, sugli stessi livelli della chiusura di ieri Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,94%. Apertura in ribasso per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib segna un calo dello 0,18% a 20.172 punti. Avvio di seduta fiacco per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,2% a 5.017 punti, Francoforte lo 0,23% a 12.917 punti mentre Londra guadagna lo 0,03% a 6.156 punti. Apertura di giornata in lieve calo per l’euro sul dollaro che passa di mano a quota 1,1727 a fronte del valore di 1,1731 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. Sullo yen la moneta unica sale a 125,15. Quotazioni dell’oro in caduta libera sui mercati asiatici a fronte di un aumento dei rendimenti dei Treasury Usa. Il metallo prezioso protagonista di un lungo rally sui mercati , spinto anche dalle incertezze globali causate dalla pandemia, ha perso così in una sola seduta l’1,56% collocandosi ora a 1.882 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in lieve rialzo sul mercato after hour di New York. I contratti sul greggio Wti con scadenza a settembre guadagnano lo 0,4% a 41,79 dollari al barile . Il Brent sale dello 0,5% a 44,74 dollari