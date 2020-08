Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 141 punti base

E’ stabile in avvio di giornata lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 141 punti base (142 ieri sera in chiusura di seduta) .Il rendimento del decennale italiano è all’1% Euri in rialzo in avvio di giornata: la moneta unica europea passa di mano a 1,1815 sul dollaro a fronte del valore di 1,1807 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. Sullo yen la moneta unica è a quota 126,24. Quotazioni dell’oro in lieve calo sui mercati asiatici: dopo i record che l scorsa settimana hanno portato i prezzi fino a 2.075 dollari l’oncia il metallo ha ritracciato nelle ultime sedute anche a fronte di un balzo dei Treasury Usa, anche se , secondo gli analisti, il trend rimane favoevole per le quotazioni. Stamani il lingotto con consegna immediata passa i mano 1.949 dollari l’oncia, in calo dello 0,2%. Quotazioni del petrolio in lieve rialzo sul mercato after hour di New York. Il greggio Wti sale dello 0,3% a 42,37 dollari al barile. Anche il Btent sale dello 0,3% a 45,12 dollari.