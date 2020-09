Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 141 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile la settimana. Il differenziale segna 141 punti base, con un rendimento del decennale italiano dello 0,88%. L’euro è poco mosso in avvio dei mercati. La moneta unica vale 1,1626 dollari contro 1,1631 della chiusura di venerdì sera e 122,43 yen. Il prezzo dell’oro è praticamente invariato sui mercati delle materie prime. Il metallo con consegna immediata scambia a 1.861 dollari l’oncia dopo il calo del 4,6% registrato la scorsa settimana. E’ in calo il prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Il Wti americano segna -0,6% a 40,01 dollari, come il Brent del Mare del Nord che, con un uguale calo dello 0,6%, scende a 41,67 dollari al barile.