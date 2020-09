Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 141 punti.

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco continua a oscillare sui 141 punti di ieri con il rendimento del Btp a quota 0,88% Oro in calo questa mattina sui mercati internazionali. Il metallo prezioso passa di mano a 1.877,65 dollari l’oncia in ribasso dello 0,20%. Poco mosso invece l’argento, a quota 23,62 dollari. Euro stabile questa mattina: la divisa unica viene scambiata a 1,1673 dollari contro gli 1,1671 dollari della chiusura di ieri a New York. Negli scambi con lo yen l’euro passa di mano a 123,23 (+0,12%). Petrolio in calo questa mattina sui mercati internazionali. Il Wti americano perde lo 0,71% a 40,31 dollari al barile mentre il Brent è quotato 42,20 dollari con in ribasso dello 0,54%. Borse di Asia e Pacifico senza una direzione precisa con gli investitori che guardano, da una parte, alle incertezze sui temi fiscali negli Stati Uniti e dall’altra alla recrudescenza del Covid-19 che a livello globale ha toccato 1 milione di vittime. Tokyo è marginale a +0,12% con lo stacco dei dividendi. A contrattazioni in corso è negativa invece Hong Kong (-0,32%) mentre Shanghai sale di un graduale 0,61%. Più forti Shenzhen ((+1,46%) e Seul (+1%). Piatta Sydney. Future negativi sulll’Europa mentre le indicazioni su Wall Street sono positive. In agenda sono previsti una serie di dati macro a partire dall’indice dei prezzi al consumo diffusi da Germania e Spagna. E ancora dall’Italia l’indice dei prezzi alla produzione e l’indice di fiducia dei consumatori francesi, atteso anche a livello d’Eurozona e Usa.