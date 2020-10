Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre stabile a 137 punti

Avvio stabile per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 137 punti, sullo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari allo 0,78% Avvio in calo per l’euro sui mercati. La moneta unica segna un ribasso dello 0,22% a 1,179 dollari. In Asia lo yen viaggia a 104,7. Il prezzo dell’oro viaggia sulla soglia dei 1900 dollari l’oncia. Le quotazioni sui mercati segnano 1904 dollari con un rialzo dello 0,04%. Prezzo del petrolio in calo all’avvio dei mercati. Il Wti del Texas scende dello 0,69% a 40,36 dollari mentre il Brent del Mare del Nord cede lo 0,5% a 42,2 dollari. Seduta poco mossa sui listini in Asia. Ben comprati i titoli di energia e comunicazioni, che rimbalzano dopo una precedente seduta in calo. L’indice Shanghai, trainato da Ping An Insurance e China Merchants Bank nella prima parte di seduta, inverte rotta sul finale e perde lo 0,6% mentre lo Shenzhen lascia l’1,4%. Chiude in cauto rialzo Tokyo (+0,18%), dove sorprende Nexon (+17%) che strappa al rialzo dopo l’inserimento nell’indice Nikkei 225; tiene Hong Kong (+0,2%).