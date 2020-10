Mercati – Lo Spread Btp Bund apre stabile a 137 punti

Avvio di giornata sostanzialmente stabile per lo spread tra Btp e Bund che segna 137punti. Il rendimento del titolo decennale italiano sale allo 0,78%. Avvio di giornata senza variazioni di rilievo per l’euro sul dollaro a 1,1858 dollari (1,1862 ieri sera dopo la chiusura di Wall street). Nei confronti dello yen la moneta unica europea è in leggerissimo rialzo a 124,05. Quotazioni dell’oro in calo sui mercati asiatici a fronte dell’intonaziones ostenuta del dollaro e delle incertezze sui nuovi stimoli all’economia americana. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,5% a 1.914 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti passa di mano a 39,82 dollari al barile in ulteriore calo rispetto al valori di ieri sera di 39,98 dollari a fronte di una domanda debole e dei dati sulle scorte in aumento di carburante. Il Brent scende a 41,55 dollari al barile. Borse di Asia e Pacifico in calo con i listini globali in affanno sulla nuova ondata di contagi per il Covid. Ad incidere sul mercato anche l’avvicinarsi delle presidenziali negli Stati Uniti mentre è emerso che Russia e Iran hanno ottenuto informazioni sulle liste elettorali americane che potrebbero supportare i loro sforzi di interferire sulle elezioni. Tra le singole Piazze Tokyo chiude a -0,70% appesantita dall’apprezzamento dello yen, che pesa sul comparto dell’export, e dalla contrazione degli indici azionari statunitensi. Shanghai cede lo 0,35%, Shenzhen lo 0,40%, Seul lo 0,68% e Sydney lo 0,27%. Negativi tanto i future sull’Europa quanto quelli su Wall Street. Per quanto riguarda i macro sotto la lente le vendite al dettaglio nel Regno Unito ma anche il rapporto della GfK sul clima fra i consumatori tedeschi. Dagli Stati Uniti le vendite di abitazioni esistenti.