Mercati – Lo Spread Btp Bund apre stabile a 132 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre stabile questa mattina a 132 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,664%. Euro in aumento questa mattina sui mercati valutari. La moneta unica europea è scambiata a 1,1738 dollari in aumento rispetto ai 1,172 di ieri dopo la chiusura di Wall Street. Rispetto allo yen l’euro è scambiato a122,57. Prezzo dell’oro in aumento questa mattina: il metallo prezioso è scambiato a 1.910, 31 dollari l’oncia con una crescita dello 0,39%. Prezzo del petrolio in calo oggi: il barile di greggio passa di mano a 38,39 dollari con una riduzione dell’1,94% mentre il Brent è scambiato a 40,43 dollari con un calo dell’1,92%.