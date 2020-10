Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 125 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund resta in apertura sui minimi da maggio 2018 raggiunti venerdì sera, a quota 125 punti base. Il rendimento del decennale del Tesoro è al minimo storico dello 0,71%. Il prezzo dell’oro è in lieve calo in avvio di settimana. Il metallo con consegna immediata vale 1,928.40 dollari l’oncia, con una perdita dello 0,10%. Prezzi in calo per il petrolio sui mercati asiatici. Il West Texas Intermediate perde lo 0,9% portandosi a 40,25 dollari al barile. Stessa percentuale anche per il Brent del Mare del Nord, in flessione dello 0,9% a 42,46 dollari al barile. Avvio di settimana a due velocità per le principali borse di Asia e Pacifico. A passo di gambero Tokyo (-0,26%), positivi invece gli altri listini, a partire da Shanghai (+2,42%), chiusa per quasi l’intera settimana scorsa per festività e oggi ancora aperta insieme a Hong Kong (+2,32%) e Mumbai (+0,34%). Hanno chiuso in rialzo Taiwan (+0,53%), Seul (+0,46%) e Sidney (+0,49%). In calo il greggio (Wti -1% a 40,17 dollari al barile), positivo invece l’oro (+0,6% a 1.927 dollari l’oncia) insieme agli altri metalli, mentre il dollaro continua a perdere terreno nei confronti dell’euro, per il quale occorrono 1,18 biglietti verdi, e a guadagnarne sullo yen, sceso a quota 105,48. In crescita rispetto alle stime gli ordini di macchinari in Giappone in agosto, mentre è rallentata l’inflazione in Germania. Positivi i futures europei e americani in attesa degli interventi della presidente della Bce Christine Lagarde alle 13 e del governatore della banca d’Inghilterra Andrew Bailey alle 18. Deboli sulla piazza di Tokyo i titoli dei grandi esportatori, da Honda (-1,84%) e Toyota (-0,8%) a Sony (-1,2%), Nikon (-1,88%) e Casio (-2,64%).