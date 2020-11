Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 122 punti base.

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 122 punti base contro i 121 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,64% Apertura stabile per l’euro sui mercati valutari. La moneta unica passa di mano a 1,1875 dollari e 123,26 yen. E’ poco mosso il prezzo dell’oro sui mercati asiatici. Il metallo con consegna immediata si è stabilizzato a 1.868 dollari l’oncia, lo stesso livello di ieri, dopo aver perso lo 0,3%. Le quotazioni del petrolio sono stabili sui mercati internazionali. Il contratto del Wti con consegna a dicembre, che scade domani, resta a 41,74 dollari al barile, lo stesso livello della chiusura di ieri sera. Il Brent con consegna a gennaio è anch’esso poco mosso a 44,21 dollari. Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, sostenute dall’andamento dei listini cinesi. Gli investitori restano cauti e guardano all’andamento dei contagi da coronavirus. Resta l’attesa per l’arrivo dei vaccini e la futura ripresa della crescita economica globale. Tokyo archivia l’ultima seduta della settimana in calo dello 0,42%. Sul mercato valutario lo yen si stabilizza nei confronti del dollaro a 103,70, e sull’euro a 123,30. A contrattazioni ancora aperte proseguono in rialzo Shanghai (+0,40%), Shenzhen (+0,58%), Hong Kong (+0,30%) e Seul (+0,24%), piatta Mumbai (+0,01%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sui prezzi alla produzione della Germania e le vendite al dettaglio del Regno Unito. Previsto anche il fatturato industriale e gli ordini dell’industria dall’Italia. Dall’Eurozona previsto l’indice di fiducia dei consumatori