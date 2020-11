Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre stabile a 121 punti.

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 121 punti contro i 120 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari allo 0,65%. Apertura stabile per l’euro sui mercati. La moneta unica passa di mano a 1,1851 dollari. In Asia lo yen scambia a 103,94. Apertura in calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede lo 0,63% a 21.485 punti. In calo il prezzo dell’oro sui mercati. Il metallo con consegna immediata perde lo 0,45% a 1863 dollari l’oncia. Il prezzo del petrolio scende dai massimi degli ultimi due mesi dopo il varo di nuove misure a New York contro il Covid dove sono state chiuse le scuole. pesano anche causa i malumori all’interno dell’Opec+. Il greggio Wti del Texas scende a 41,4 dollari dopo il balzo del 4% in tre sedute. Il Brent del Mare del Nord cede lo 0,5% a 44,12 dollari. Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico, con Tokyo (-0,36%) ancora negativa insieme a Taiwan (-0,37%) dopo l’allerta massima sul Covid scattata nella vigilia. Lieve rialzo di Seul (+0,07%) e Sidney (+0,25%), bene invece Shanghai (+0,47%), mentre cedono Hong Kong (-0,49%) e Mumbai (-0,11%) ancora in fase di contrattazioni. Negativi i futures sull’Europa, positivi invece i contratti sugli indici Usa, con il greggio Wti (-0,07%) in lieve calo insieme all’oro (-0,55%). Stabile il dollaro a103,8 yen e a 1,18 sull’euro. In arrivo le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa e gli indici della Fed di Filadelfia, mentre in Europa è atteso un vertice dei leader dell’Ue per fare il punto sul Covid dopo i veti posti da Polonia, Ungheria e Slovenia sul ‘fondo ‘Next Generation’ per la ricostruzione nell’Ue.