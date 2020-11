Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 120 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund apre la settimana senza grandi variazioni. Il differenziale è a 120 punti base, con un rendimento per il decennale italiano dello 0,65%. Lo scorso venerdì mattina, lo spread con i titoli tedeschi è sceso sotto la soglia dei 120 punti, segnando il minino da aprile del 2018. L’euro è in rialzo dello 0,15% a 1,1852 dollari in avvio di giornata. La moneta unica è scambiata a 123,89 yen, con un guadagno frazionale dello 0,03%. Il prezzo dell’oro è stabile sui mercati delle materie prime. Il metallo con consegna immediata è a 1888,5 dollari l’oncia, con una variazione minima del -0,04%. Quotazioni del petrolio in rialzo sui mercati internazionali questa mattina. Il Wti americano con consegna a dicembre guadagna l’1,57% e sale a 40,76 dollari al barile, mentre il Brent con consegna a gennaio registra un rialzo dell’1,26% a 43,32 dollari al barile.