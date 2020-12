Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 118 punti base.

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è stabile in avvio di seduta a 118 punti base. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,57 per cento. La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,28% a 22.032 punti. Prezzo dell’oro in lieve calo questa mattina. Il metallo prezioso viene scambiato a 1.836,83 dollari l’oncia con un calo dello 0,15%. Prezzo del petrolio in aumento questa mattina: il barile Wti con consegna a gennaio è scambiato a 45,70 dollari con un aumento dello 0,40%. Il Brent con consegna a febbraio vale 48,99 dollari con un aumento dello 0,27%. Le Borse asiatiche chiudono la seduta in calo con gli investitori che guardano all’approvazione del piano di stimolo all’economia negli Usa ed allo stallo delle trattative tra Usa e Regno Unito per la Brexit. Sullo sfondo resta alta l’attenzione sull’arrivo dei vaccini contro il coronavirus. La Borsa di Tokyo (-0,23%) conclude gli scambi in calo con il Nikkei ai massimi in 29 anni. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 104,40 e sull’euro a un livello di 126,20. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-0,51%), Seul (-0,33%) e Mumbai (-0,78%). Piatte Shanghai (-0,01%) e Shenzhen (+0,02%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito il Pil, la produzione industriale e la bilancia commerciale. Dalla Francia previsti i dati sulla produzione industriale. Dagli Stati Uniti le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e l’inflazione.