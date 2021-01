Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 115 punti base

Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre stabile questa mattina. Il differenziale è a 115 punti base, lo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è fermo allo 0,61%. Euro in rialzo questa mattina rispetto al dollaro. La moneta unica viene scambiata 1,2127 dollari, con un guadagno dello 0,17%, mentre è poco mossa rispetto allo yen a 125,41 con una variazione di +0,05%. Quotazioni dell’oro poco mosse questa mattina. Sui mercati asiatici il prezzo spot del metallo prezioso si attesta a 1.873 dollari l’oncia con una variazione quasi nulla di +0,06%. Il prezzo del petrolio scende dopo il rialzo di ieri: il Wti con consegna a marzo perde lo 0,3% e si attesta a 53,1 dollari al barile. In calo anche il Brent quotato a Londra a 55,8 dollari (-0,4%). Seduta record in Asia con l’indice MSCI Asia Pacific che avanza per il terzo giorno consecutivo mentre i futures sulle azioni statunitensi ed europee salgono sull’ottimismo che “la spesa fiscale rilancerà la crescita economica e rafforzerà gli utili aziendali” commentano gli operatori. Oggi si guarda alla Bce e alle sue decisioni di politica monetaria. Tokyo ha guadagnato lo 0,8%, Shanghai l’1,07%, Shenzhen l’1,53%. L’unica piazza in controtendenza è Hong Kong che inverte rotta sul finale e si avvia a chiudere in calo (-0,39%). Sul fronte valute lo yen è rimasto stabile dopo che la Banca del Giappone ha mantenuto invariate le sue principali impostazioni politiche. Le quotazioni del petrolio scendono a causa delle preoccupazioni per i consumi poco brillanti.