Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre stabile a 113 punti.

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 113 punti. Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,52% Oro in lieve aumento sui mercati. Il metallo con consegna immediata passa di mano a 1856 dollari l’oncia con un rialzo dello 0,15%. Partenza in lieve rialzo per l’euro. La moneta unica passa di mano a 1,217 dollari. La sterlina è quotata 1,34. In Asia lo yen scambia a 103,47. Avvio in lieve calo per il prezzo del petrolio. Il greggio Wti del Texas cede lo 0,4% a 47,43 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde quota a 50,55 dollari. Borse asiatiche in rialzo, all’inseguimento dei concorrenti Usa, con materiali e servizi di comunicazione a trainare i listini, insieme ai fornitori di Apple che sono sostenuti da una forte domanda per i modelli di iPhone 12. Le scorte di energia rinnovabile e le auto sono altri comparti su cui si concentra l’attenzione. Chiusura in rosso solo per il Shenzen (-0,35%) e Shanghai praticamente piatta (-0,01%), mentre la Cina si prepara a importare il vaccino Pfizer Biontech, anche se ne sta sviluppando dei propri. In positivo il Giappone con Nikkei e Topix, entrambi +0,2%, nonostante il saldo della bilancia commerciale in calo a novembre. Forti guadagni a Taiwan (+1,6%), ottimismo in Corea (+0,5%) e in Australia (+0,4%), che chiede alla Wto un’indagine sui dazi cinesi sulle importazioni di orzo. Bene a mercati ancora aperti Hong Kong (+0,9%) e Bombay (+0,5%). In rialzo i future di Wall Street e quelli europei, insieme a quelli dell’oro e al ribasso quelli del greggio. Attesi in giornata gli indici pmi del manifatturiero di Francia, Germania e dell’Unione Europea, mentre dall’Italia sono previsti gli ordinativi industriali.