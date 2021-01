Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre stabile a 107 punti.

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund tedesco che segna 107 punti contro i 106 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,589%. Euro stabile all’avvio di giornata. La moneta unica scambia a 1,215 dollari. Avanza la sterlina a 1,355 dollari. In Asia lo yen è poco mosso a 104,1. Prezzo dell’oro in rialzo. Sui mercati asiatici il metallo con consegna immediata avanza dello 0,89% a 1860 dollari. Prezzo del petrolio in lieve rialzo sui mercati. Il greggio Wti del Texas sale dello 0,52% a 52,5 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord avanza dello 0,41% a 55,89 dollari. Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico senza una direzione precisa, ma con una corsa delle Borse cinesi: Tokyo ha chiuso di qualche frazione sopra la parità (Nikkei 225 +0,09%), con Hong Kong che sale dello 0,9%. Ma sono i listini di Shanghai (+2,1%) e Shenzhen (+1,8%) a mostrare i rialzi maggiori, anche per la forte vendita di titoli di Stato Usa per il rialzo dei loro tassi con la previsione di un rilancio degli investimenti da parte della maggioranza democratica. Questo ‘sell off’ ha portato immediati acquisti in azioni da parte degli investitori sui mercati finanziari cinesi, che non hanno però toccato le Borse di Seul e Sidney, che sono scese rispettivamente dello 0,7% e dello 0,2%. Senza grandi variazioni i listini finanziari minori dell’area asiatica e piatti (con una leggera tendenza positiva, soprattutto per Milano) i futures sull’avvio delle Borse europee.