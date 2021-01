Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre senza scossoni, stabile a 113 punti

Dopo il netto rialzo dovuto alle tensioni nel governo, lo spread tra Btp e Bund apre questa mattina senza scossoni, segnando 113 punti base dai 112 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,64%. Euro poco mosso in avvio di giornata. La moneta unica scambia a 1,2214 dollari, con una variazione al rialzo di appena lo 0,06%. Rispetti allo yen il rapporto di cambio è invece di 126,65 con una variazione di -0,01%. Il prezzo dell’oro è in lieve rialzo sui mercati asiatici. Il metallo con consegna immediata avanza dello 0,26% a 1.859,65 dollari l’oncia. Il prezzo del petrolio è ancora in rialzo questa mattina. Il Wti con consegna a febbraio guadagna l’1,07% salendo a 53,77 dollari al barile, mentre il Brent quotato a Londra sale dell’1,15% a 57,23 dollari.