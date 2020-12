Mercati – Lo Spread Btp Bund apre poco mosso a 119 punti.

Apertura senza variazioni di rilievo per lo spread fra Btp e Bund che segna 119 punti contro i 120 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,61% Quotazioni dell’euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di giornata: la moneta unica europea passa di mano a 1,1970 contro il valore di 1,1927 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. L’euro cede leggermente sullo yen a 124,89. Quotazioni dell’oro in lieve aumento sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata recupera lo 0,6% e passa di mano a 1.786 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in lieve calo sul mercato after hour di New York con il greggio Wti che passa di mano a 45,07 dollari al barile (45,34 ieri sera). In lieve discesa anche il Brent che cede lo 0,66% a 47,57 dollari al barile. Ottima seduta per i mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico, anche guardando all’indice Pmi manifatturiero della Cina ai massimi da 10 anni. Tokyo ha chiuso in rialzo dell’1,3%, con Hong Kong che nel finale della sua giornata cresce di circa un punto percentuale. Ancora meglio fanno le Borse cinesi, con Shanghai in aumento nelle battute conclusive della seduta dell’1,7% e Shenzhen dell’1,6%. In crescita finale dell’1,6% anche l’indice generale di Seul, mentre Sindey ha chiuso in rialzo di un punto percentuale. Gran corsa per la Borsa malese, che in chiusura segna una crescita del 2,5%. Positivi anche i futures sull’avvio dei mercati azionari europei.