Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre in rialzo a 136 punti base

Apertura in rialzo per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 136 punti contro i 132 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,72%. Apertura in deciso calo per l’euro. La moneta unica scende abbondantemente sotto 1,18 dollari e scambia a 1,1774 dollari da 1,1812 segnati ieri dopo la chiusura di Wall Street. Rispetto allo yen, l’euro è quotato a 122,66. Il prezzo spot dell’oro è poco mosso mercati asiatici a 1.905 dollari l’oncia, con un calo dello 0,1%. Ieri le quotazioni hanno registrato un calo dello 0,3%. E’ di nuovo in calo il prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Il Wti americano scende sotto i 39 dollari portandosi a 38,67 con un ribasso del 2,3%. Il Brent quotato a Londra perde invece l’1,8% a 40,46 dollari al barile. La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno meno, seguendo la chiusura mista degli indici azionari Usa in scia ai timori di un’espansione dei contagi di coronavirus a livello globale. L’indice di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,47% e una perdita di 108 punti, a quota 23.3777,37. Sul mercato valutario lo yen si è andato rafforzando sul dollaro a un livello di 104,50 e a un valore di 123,10 sull’euro.