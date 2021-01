Mercati – Lo Spread Btp Bund apre in lieve rialzo a 117 punti.

Avvio di settimana in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund a 117 punti base a fronte dei 115 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,63%. Euro in lieve calo sui mercati internazionali in avvio di settimana con la moneta unica che passa di mano a 1,2079 in calo dello 0,3%. Sullo yen l’euro passa di mano a 125,31. Quotazioni dell’oro in rialzo sui mercati asiatici. Il metallo prezioso avanza dello 0,4% a 1.837 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in lieve calo in avvio di settimana. Il greggio Wti passa di mano a 52,23 dollari al barile, in calo dello 0,25% rispetto ai 52,36 dollari della chiusura di venerdì. Il Brent cede lo 0,34% a 54,91 dollari al barile.Ad incidere il rialzo del dollaro ed i timori persistenti sulla pandemia.