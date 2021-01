Mercati – Lo Spread Btp Bund apre in lieve rialzo a 114 punti.

Avvio di giornata senza scossoni, dopo l’avvio di fatto della crisi di governo per lo spread tra Btp e Bund che segna 114 punti base, 2 in più della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,61%. Quotazioni dell’oro in calo sui mercati asiatici. Il metallo prezioso cede lo 0,2% a 1.841 dollari l’oncia, con gli investitori in attesa dei nuovi sviluppi dopo i nuovi contagi verificatisi in Cina che fanno temere una nuova fiammata di Covid. Quotazioni del petrolio contrastate sul mercato after hour di New York con le notizie sulla ripresa del virus in Cina che spingono le preoccupazioni sull’andamento dell’economia. Il greggio Wti passa di mano a 52,95 dollari al barile, 3 centesimi sopra le quotazioni di ieri sera a fine giornata; il Brent è in calo a 56,03 dollari al barile.