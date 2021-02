Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 114 punti

Avvio di giornata in leggero rialzo per lo spread tra il Btp e il Bund che segna 114 punti base dai 113 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro resta allo 0,63%. Partenza in lieve rialzo per l’euro nei confronti del dollaro. La moneta unica europea passa di mano a 1,2071 dollari a fronte del livello di 1,2061 di ieri dopo la chiusura di Wall street. Sullo yen la moneta unica scende invece leggermente a 126,71. Quotazioni dell’oro e dell’argento in calo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.854 dollari l’oncia, con una perdita dello 0,3%. L’argento ritraccia sensibilmente a 28,37 dollari l’oncia (-2,34%) dopo la spinta degli investitori di Reddit che lo avevano portato ieri ad un rally fino a 30 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York spinto dal ritrovato ottimismo dei mercati: il greggio Wti di riferimento guadagna l’1,12% a 54,15 dollari al barile. Il Brent sale dell’1,03% a 56,93 dollari . Le azioni asiatiche sono in crescita per il secondo giorno, con un rally che viene ritenuto da alcuni analisti sulla scia delle recenti turbolenze provocate prima con movimenti speculativi che hanno caratterizzato la corsa di GameStop negli Usa, poi quella per l’argento, che ora si è placata: i future del metallo sono in calo, così come per l’oro. Positivi i future sulle principali Borse europee e per gli Usa. Taiwan (+2,2%) e la Corea del Sud (+1,3%) hanno guidato i guadagni, con i produttori di chip in prima fila. Anche le azioni ad Hong Kong (+1,2%) sono aumentate. Bene in Cina Shanghai (+0,8%) e Shenzen (+1,6%), insieme al Giappone (+0,9%). Rialzi anche in India, oltre il 2% a mercati ancora aperti, il giorno successivo a quelli che già erano stati i maggiori guadagni degli ultimi due decenni. Tra i titoli che hanno brillato, nel lusso il produttore giapponese di cosmetici Shiseido, con il maggiore rialzo da marzo, coi conti preliminari 2020. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, l’attesa della giornata è per i dati sul Pil dell’ultimo trimestre nell’Eurozona, Italia ovviamente compresa. Il Paese intanto aspetta anche di capire i passi della politica verso un nuovo governo. Negli Usa in arrivo dati su richieste di ipoteche e disoccupazione.