Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre in lieve calo a 119 punti.

Apertura in lieve calo per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 119 punti . Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,67%. L’euro è in rialzo sul dollaro in avvio di giornata e tocca i massimi da aprile 2018. La moneta unica europea passa di mano a 1,2083 contro il valore di 1,2071 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. L’euro cede leggermente sullo yen a 126,18. Quotazioni dell’oro in aumento sui mercati. Il lingotto con consegna immediata guadagna lo 0,7% e passa di mano a 1.812 dollari l’oncia. Il prezzo del petrolio resta in calo sui mercati internazionali a causa della mancata intesa sui tagli alla produzione all’Opec+ dove proseguono le trattative e del rialzo delle scorte Usa. Il Wti del Texas cede così lo 0,6% a 44,25 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord cede lo 0,49% a 47,19 dollari. Le Borse asiatiche chiudono in moderato rialzo in scia con il record segnato dai mercati azionari Usa. Gli investitori appaiono sensibilmente positivi con le notizie incoraggianti che arrivano dalla ricerca medica sul vaccino contro il coronavirus. Tokyo (+0,05%) conclude la seduta poco variata con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto quando l’indice ha raggiunto i massimi in quasi 30 anni. Sul fronte valutario lo yen è stabile a 104,40 sul dollaro mentre si deprezza a 126,10 sull’euro. A mercati ancora aperti sono in terreno positivo Shanghai (+0,1%), Shenzhen (+0,3%) e Seul (+1,46%) mentre sono in calo Hong Kong e Mumbai (-0,2%). Sul versante macroeconomico in arrivo i dati sulla disoccupazione dell’Eurozona e di Spagna e Italia. Previsto anche l’indice delle vendite al dettaglio della Germania e i prezzi alla produzione dell’Eurozona. Dagli Stati Uniti le scorte settimanali di petrolio e i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli.