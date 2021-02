Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre in calo a 95 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo questa mattina. Il differenziale segna 95 punti base dai 98 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,52%. Euro in lieve calo questa mattina rispetto al dollaro. La moneta unica europea passa di mano a 1,2032 dollari, con una variazione di -0,12%. Rispetto allo yen l’euro è invece sostanzialmente stabile a 126,96 (+0,03%). Oro in leggero rialzo questa mattina sui mercati asiatici: il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.816,61 dollari l’oncia, con un guadagno dello 0,14%. In aumento anche l’argento a 27,13 dollari (+0,41%). Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con gli investitori che guardano alla ripresa economica. Tra gli investitori torna l’ottimismo con le indicazioni positive che arrivano dalla stagione delle trimestrali. Si guarda anche al piano di stimolo annunciato dalla nuova amministrazione Usa ed ai piani di vaccinazioni contro il coronavirus. Chiude tonica Tokyo (+2,12%), ai massimi da agosto 1990. Sul mercato valutario lo yen in rialzo sul dollaro a quota 105,50, e sull’euro a 127. A contrattazioni ancora in corso avanzano Shanghai (+0,86%), Shenzhen (+1,04%), Hong Kong (+0,36%), Mumbai (+1,05%). In controtendenza Seul (-0,94%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale di Germania e Spagna e l’indice Sentix sulla fiducia degli investitori. Le Borse europee puntano ad un avvio di seduta in rialzo, dopo le performance positive della settimana scorsa. I future dei listini del Vecchio continente sono in rialzo dopo le parole della neosegretaria al Tesoro americano Janet Yellen sul piano di aiuti all’economia per 1.900 miliardi di dollari. Piazza Affari si prepara ad un avvio di seduta all’insegna dell’ottimismo in attesa del nuovo Governo guidato da Mario Draghi. Ancora in calo lo spread tra Btp e Bund che scende a 95 punti base dai 98 della chiusura di venerdì scorso.