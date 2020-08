Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre in calo a 142 punti.

Apertura in calo per lo spread tra Btp italiani e bund tedeschi. Il differenziale tra i due titoli ha avviato la seduta a 142 punti, con un rendimento per i Btp decennali pari allo 0,91%. Euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di mattinata. La moneta unica europea passa di mano a quota 1,1802 contro il dollaro a fronte del valore di 1,1796 di venerdì a New York. Sullo yen la moneta unica è stabile a quota 124,91. L’oro è poco mosso sui mercati internazionali. Il metallo prezioso con consegna immediata avanza dello 0,07% e si attesta a 1.935 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in lieve rialzo sul mercato after hour di New York.Il greggio Wti passa di mano a 42,40 dollari al barile con un rialzo dello 0,14%. Il Brent sale dello 0,2% a 44,44 dollari al barile.