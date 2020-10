Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre in calo a 128 punti base

E’ in calo questa mattina lo spread tra Btp e Bund decennali. Il differenziale segna 128 punti base dai 133 punti di venerdì sera, con un rendimento per il titolo del Tesoro sceso sotto lo 0,7%, allo 0,68%. Venerdì sera S&P’s ha confermato il rating della Repubblica italiana e ha rivisto da negativo a stabile l’outlook. Euro in calo nei primi scambi della mattinata. La moneta unica vale 1,1833 dollari, in ribasso dello 0,22% rispetto a 1,1864 dollari segnato venerdì sera dopo la chiusura di Wall Street. Rispetto allo yen l’euro vale 124,15. Il prezzo spot dell’oro scende sui mercati asiatici a 1.891 dollari l’oncia, con un calo dello 0,6%. La settimana si apre in calo per i prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Il Wti perde l’1,8% portandosi a 39,18 dollari al barile e il Brent arretra dell’1,7% a 41,05 dollari al barile.