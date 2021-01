Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre in calo a 124 punti base.

Lo spread tra il Btp e il Bund apre in calo questa mattina a 124 punti base, dai 126 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro si attesta allo 0,73%. Il tasso sul decennale greco è allo 0,68% Euro poco mosso in avvio di giornata. La moneta unica viene scambiata a 1,2176 dollari in rialzo frazionale dello 0,04%. Sullo yen la moneta unica segna 126,26 (-0,06%). Quotazioni dell’oro in lieve calo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.851,44 dollari l’oncia, con una perdita dello 0,22%. Il petrolio è in rialzo questa mattina sui mercati internazionali. Il Wti americano segna 52,55 dollari al barile, con un guadagno dello 0,54%, mentre il Brent quotato sul mercato di Londra è a 55,68 dollari, in rialzo dello 0,49%. Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con gli investitori che guardano all’avvio della stagione delle trimestrali, questa settimana. Resta alta l’attenzione sull’andamento dei contagi da coronavirus in attesa delle indicazioni che arriveranno dal forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. Avanza Tokyo che chiude la prima seduta della settimana con un rialzo dello 0,67%. Sul fronte valutario lo yen tratta a 103,80 sul dollaro, e sull’euro a 126,30. A contrattazioni ancora in corso sono in positivo anche Hong Kong (+2%), Shanghai (+0,2%), Shenzhen (+0,1%) e Seul (+2,2%). Sul versante macroeconomico in attivo la fiducia delle imprese tedesche. Previsto anche l’indice Chicago Fed (attività nazionale) e quello di Dallas Fed (manifatturiero).