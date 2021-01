Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre in calo a 113 punti

Nel giorno decisivo per il futuro del governo Conte, in attesa della richiesta di fiducia in Senato, lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in calo a 113 punti dai 115,8 punti base della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano segna 0,61% da 0,628% di ieri sera. Quotazioni dell’oro poco mosse sui mercati asiatici. Il metallo prezioso segna -0,09% a 1.839,62 dollari l’oncia. Euro in rialzo questa mattina rispetto al dollaro. La moneta unica viene scambiata a 1,2094 contro il biglietto verde con un guadagno dello 0,14%. Segno positivo anche rispetto allo yen a 125,84 pari a +0,48%. Il petrolio è in rialzo questa mattina. Il Wti americano con consegna a febbraio guadagna lo 0,1% a 52,41 dollari al barile, mentre il Brent quotato a Londra è a 55,17 dollari, con un guadagno più consistente dello 0,77%. Mercati azionari asiatici molto positivi dopo gli annunci del presidente eletto degli Stati Uniti Biden, che confermano interventi strutturali a favore dell’economia: Tokyo ha chiuso in rialzo dell’1,3%, ma soprattutto ha corso Seul con un aumento finale del 2,6% dopo lo scivolone della vigilia. Deboli invece le Borse cinesi, con Shanghai e Shenzhen limate poco meno di un punto percentuale soprattutto sul timore del ritorno dell’infezione Covid 19 nel Paese. Tra gli altri listini, Hong Kong sale dell’1,8% in chiusura, mentre Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l’andamento dei loro settori in Europa, è cresciuta dell’1,1% finale. In leggero rialzo i futures sull’avvio dei listini del Vecchio continente.