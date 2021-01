Mercati – Lo Spread Btp Bund apre in calo a 109 punti.

Spread tra Btp e Bund tedesco in calo in avvio di giornata a 109 punti base a fronte dei 11,5 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,56%. Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,57% a 22.569 punti. Euro in rialzo questa mattina rispetto al dollaro. La moneta unica viene scambiata a 1,2154 contro il biglietto verde a fronte della quotazione di 1,2127 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. Stabile il cambio sullo yen con l’euro a quota 126. Quotazioni dell’oro in crescita sui mercati asiatici dove il metallo prezioso passa di mano a 1.854 dollari l’oncia. L’aumento è dello 0,7% sui valori della vigilia. Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York. Il greggio Wti passa di mano a 53,45 dollari al barile, lo 0,8% in più rispetto alle quotazioni di ieri sera. Il Brent sale a 56,34 dollari al barile (+0,7%). Seduta contrastata per le principali Borse di Asia e Pacifico nel giorno del giuramento del nuovo presidente Usa Joe Biden, che ha messo a punto una propria agenda per l’inizio del suo mandato. Segno meno per Tokyo (-0,34%) e Taiwan (-0,45%), positive invece Shanghai (+0,47%), Shenzhen +1,43%), Seul (+0,71%) e Sidney (+0,41%). Ancora aperte Hong Kong (+0,89%) e Mumbai (+0,37%). Positivi i futures sull’Europa e su Wall Street. La Banca Centrale Cinese ha lasciato invariato il costo del denaro al 3,85%, abbassando il tasso degli investimenti diretti esteri al 6,2%. Attesi il tasso d’inflazione in Gran Bretagna, Germania e nell’Ue. Dagli Usa sono in arrivo invece le richieste settimanali di mutui. Domani decidono sui tassi la Bank of Japan e la Bce. In rialzo il greggio a 53,45 dollari (Wti +0,9%), l’oro (+0,51% a 1.854 dollari l’oncia). In calo il dollaro a 1,21 sull’euro, 1,36 sulla sterlina e a 103,74 yen. Positivi a Tokyo i produttori di semiconduttori Tokyo Electron (+0,9%) ed Advantest (+0,88%). Sugli scudi il produttore di moto Yamaha (+3,34%) e quello di pneumatici Yokohama (+5,02%), mentre ha ceduto Toyota (-0,29%). Segno meno per il farmaceutico Chugai Pharma (-3,28%) e per il vettore Ana Holding (-3,35%) dopo i conti dei 9 mesi.