Mercati – Lo Spread: apre in rialzo a 142 punti base.

Apertura in rialzo per il differenziale tra Btp e Bund tedeschi decennali, che sale a 142 punti base. Sale di 1,1 punti base il rendimento dei titoli italiani, che raggiunge lo 0,992%. Apertura in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,41% a 18.845 punti. Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Londra guadagna lo 0,12% a 6.020 punti, Parigi lo 0,33% a 4.927 punti e Francoforte lo 0,39% a 12.879 punti. Si indebolisce il dollaro nei confronti dell’euro e dello yen. La monteta unica vale 1,187 biglietti verdi, mentre per acquistare un dollaro servono solo 105,59 yen. Apertura in rialzo per l’oro. La quotazione del metallo prezioso sale dello 0,83% a 1.947,58 dollari l’oncia. Lieve rialzo per il petrolio nella mattinata. Il greggio Wti guadagna lo 0,16% a 42,89 dollari. Seduta positiva per le principali borse di Asia e Pacifico, sulla scia della chiusura degli indici Usa, su ipotesi di una ripresa economica che ci sarà anche se in modo irregolare, come evidenziato sia dalla Fed che dalla bce nei loro verbali.Bene i futures sull’Europpa e su Wall Street.Tokyo ha guadagnato lo 0,17%, Taiwan l’1,98%, grazie all’andamento del settore tecnologico, e Seul l’1,34%. In calo Sidney (-0,14%), frenata dal comparto estrattivo-minerario. Ancora aperte Hong Kong (+1,22%), Shanghai (+0,14%) e Mumbai (+0,67%). Resta alta l’attenzione sui contagi da coronavirus, ma il dato superiore alle stime sulla ripresa delle vendite al dettaglio nel Regno Unito (+2%) lascia ben sperare. In arrivo la fiducia economica e manifatturiera sia in Francia che in Germania e, successivamente, nell’intera Ue, dove nel pomeriggio viene diffusa la fiducia dei consumatori. Dagli Usa invece sono in arrivo i già citati indici Markit insieme alle vendite di case in luglio. Gli acquisti si sono concentrati sul settore tecnologico, da Tokyo Electron (+0,74%), sull’omonima piazza, aGlobal Lighting Technologies (+9,48%), Media Tek (+6,9%), Novatek (+2,73%) e Taiwan Semiconductor (+2,29%) sulla piazza di Taiwan.