Mercati – Lo Spread apre in calo a 111 punti.

Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp e Bund che segna 111 punti base a fronte dei 113 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende allo 0,54% Piazza Affari apre in leggero rialzo l’ultima seduta dell’anno. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,14% a 22.290 punti. Euro in lieve rialzo sul dollaro nei primi scambi sui mercati valutari europei. La moneta unica passa di mano a 1,2285 dollari contro il livello di 1,2251 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street.Sullo yen la moneta unica passa di mano a 126,90. Oro in lieve rialzo sui mercati asiatici. Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.881 dollari l’oncia in aumento dello 0,1% sulla vigilia. Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour con il greggio Wti che guadagna lo 0,5% a 48,24 dollari al barile, spinto dalle indicazioni di un calo delle scorte. Sale anche il Brent dello 0,3% a 51,28 dollari al barile. I listini asiatici sono perlopiù positivi mentre i mercati si avviano a chiudere l’anno in crescita generalizzata. Nella penultima seduta del 2020 per molti listini mondiali l’indice globale Msci segna un guadagno annuale del 14% con un recupero del 68% da marzo. Solo Tokyo oggi è negativa (-0,68%) anche sulla scia della bocciatura da parte dei repubblicani in Senato del tentativo dei democratici Usa di aumentare da 600 a 2000 dollari i soldi da mettere in tasca di ciascun americano come misura di sostegno all’economia nell’anno del covid. Bene intonate invece Hong Kong (+1,56% a seduta ancora in corso), i listini cinesi di Shanghai (+1,40%) e Shenzhen (+1,05%) nonché Seul (+1,88%). In giornata sono attesi dagli Stati Uniti i dati sulla vendita di nuove case e sulla bilancia commerciale dei beni.