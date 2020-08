Mercati – La Borsa di Milano apre poco mossa (-0,03%)

Apertura poco mossa per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede lo 0,03% a 19.834 punti. Piazza Affari si porta sopra la parità dopo un avvio sostanzialmente invariato. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,1% a 19.863 punti sostenuto da Moncler (+1,23%) sull’onda dei report positivi degli analisti sul comparto del lusso, banco Bpm (+0,9%), su ipotesi di nuove aggregazoioni tra banche e Pirelli (+0,59%). Segno meno per Saipem (-1,03%) ed Eni (-0,26%) in linea con l’andamento del greggio (Wti -0,8% a 42,57 dollari l’oncaia). Debole Atlantia (-0,56%), nuovo sprint della Roma (+6,4% a 38,9 centesimi) sempre più al di sopra degli 11,65 centesimi dell’Opa di Friedkin. Avvio di seduta negativo per le principali borse europee. Londra cede lo 0,25% a 6.059 punti, Parigi lo 0,07% a 4.934 punti e Francoforte lo 0,33% a 12.838 punti.