Mercati – La Borsa di Milano apre in rialzo (+0,88%)

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,88% a 22.946 punti.Euro stabile nei primi scambi sui mercati valutari europei. La moneta unica viene scambiata a 1,2268 dollari (da 1,2265 di ieri dopo la chiusura di Wall Street). La divisa europea è stabile anche con lo yen, con cui viene scambiata a 127,44 (127,13 la quotazione di ieri della Bce). Oro in calo sui mercati asiatici. Il metallo prezioso viene scambiato a 1.908,28 dollari l’oncia, segnando una perdita dello 0,3%. In declino anche argento (-0,5%), platino (-0,2%) e palladio (-0,1%). Il petrolio è in rialzo sui mercati, con il Wti con consegna a febbraio che viene scambiato a 51,03 dollari al barile (+0,4%). Sale anche il Brent con consegna a marzo, che raggiunge i 54,61 dollari al barile (+0,4%). Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, in scia con il record fatto segnare ancora una volta dagli indici azionari statunitensi. Sui mercati torna il buonumore dopo la proclamazione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti e con gli investitori che guardano al piano di stimoli all’economia. Il comparto automobilistico fa registrare un balzo con i progetti per l’elettrico e la guida autonoma. Tokyo (+2,36%) termina la seduta ai massimi in 30 anni, nonostante l’entrata in vigore dello stato di emergenza considerato meno penalizzante rispetto a quello di aprile. Sul mercato valutario lo yen si è andato indebolendo sul dollaro a 103,90 e a 127,40 sull’euro. A contrattazioni ancora in corso si registra un balzo di Seul (+4%). In rialzo anche Hong Kong (+1,1%) e Mumbai (+1%). In calo Shanghai (+0,4%) e Shenzhen (-0,5%). Sul fronte macroeconomico in arrivo il tasso di disoccupazione dell’Eurozona e dell’Italia. Previsti anche la produzione industriale e la bilancia commerciale di Germania e Francia. Dagli Stati Uniti i dati sui nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, la disoccupazione e le scorte all’ingrosso.