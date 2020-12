Mercati – In apertura euro un lieve calo a 1,2217 dollari

L’euro è in leggero calo in avvio degli scambi in Europa a 1,2217 dollari contro quota 1,2232 segnato alla chiusura di ieri a Wall Street. Contro lo yen la moneta unica passa di mano a 126,38. L’oro segna un ribasso sui mercati asiatici a 1.874,20 dollari con una flessione dello 0,46% Petrolio ancora in calo dopo i ribassi della vigilia sui timori della variante Covid. Il barile Wti scende a 47,74 dollari per il barile Wti e a 49,61 per il Brent. Seduta in calo per le Borse in Asia, con gli indici nel bel mezzo di un ‘sell-off’ globale scatenato dalle preoccupazioni per una nuova variante del coronavirus e da un’ondata di vendite ai blocchi. L’indice MSCI Asia Pacific ha perso lo 0,5% appesantito dai titoli dei gruppi energetici mentre ha sovraperformato il settore dell’assistenza sanitaria. Tokyo ha perso l’1,4%, Hong Kong l’1,02%, Seul il 2,6%, Shanghai l’1,6% e Shenzhen l’1,8 per cento. Venduti anche i titoli di aziende di viaggi e turismo; Japan Airport Terminal, Travelsky Technology quotata a Hong Kong sono stati tra i peggiori.