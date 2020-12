Mercati – Euro stabile sul dollaro, scambiato a 1,21

Euro stabile sul dollaro, scambiato a 1,21 dollari ma secondo gli analisti di Bloomberg la strada è aperta verso 1,25 dollari dopo che la presidente Christine Lagarde ha affermato che il Consiglio direttivo monitora l’euro “con molta attenzione”, evocando un linguaggio in linea con i precedenti comunicati della BCE e incoraggiando gli operatori economici che si erano preparati a una linea più dura. Rispetto alla valuta giapponese n ci vuole un euro per 126,28 yen. La valuta comune si sta dirigendo verso il suo anno migliore dal 2017 ma se la BCE non ha in programma di abbassare i tassi di interesse nell’immediato futuro la strada per ulteriori guadagni sembra essere stata spianata. Prezzo dell’oro ancora in calo rispetto a giovedì mattina, scambiato a 1.834 dollari l’oncia. Con i progressi sui vaccini, spiegano gli analisti, diminuisce l’appetito per i beni rifugio, con i prezzi ora scambiati molto al di sotto dei massimi a 2.075 dollari l’oncia toccati ad agosto. Continua a salire il prezzo del petrolio, con il prezzo del Wti (West Texas Intermediate, un tipo di petrolio prodotto in Texas e utilizzato come benchmark sul mercato dei futures a New York) scambiato a 47,20 dollari al barile e quello del Brent (scambiato a Londra sull’InterContinental Exchange) a 50,64 dollari. “È probabile che il rally continui a breve termine poiché i vaccini hanno rimosso l’incertezza dal mercato”, ha detto Kwangrae Kim, analista di materie prime presso Samsung Futures a Seoul. Seduta contrastata per le Borse in Asia, tra la spinta al rialzo dei titoli dell’energia e le prese di profitto sui listini cinesi. Tokyo ha ceduto lo 0,39% sui timori per l’aumento dei conagi da Covid 19. Hong Kong si distingue in rialzo dello 0,34% e Shanghai e Shenzhen scivolano in ribasso rispettivamente dell’1,08% e dell’1,33 per cento. Sono in particolare gli investitori esteri, spiegano gli analisti, a vendere – solo oggi circa 4 miliardi di dollari – uscendo da un mercato che ritengono sopravvalutato.