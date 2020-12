Mercati – Euro stabile all’avvio a 1,2295 dollari

Euro stabile all’avvio di giornata. La moneta unica passa di mano a 1,2295 dollari. Lieve calo per il prezzo dell’oro. Il metallo con consegna immediata cede lo 0,29% a 1888 dollari l’oncia. Apertura in calo per il prezzo del petrolio. Il greggio Wti del Texas cede lo 0,1% a 48,36 dollari mentre il Brent è poco mosso a 51,6 dollari. Borse asiatiche a scarto ridotto nell’ultima seduta del 2020. In rialzo le poche Piazze di rilievo aperte, con gli investitori che guardano al nuovo anno con una prospettiva positiva per la ripresa economica. I dati positivi sulla produzione manifatturiera e l’approvazione del primo vaccino contro il coronavirus spingono i listini cinesi con Shenzhen che avanza dell’1,8% ed una performance da inizio anno in crescita del 35%. Bene anche Sghanghai (+1,7%), Hong Kong (+0,3%) e Mumbai (+0,1%). In calo Sydney che cede l’1,4%. In calo il petrolio con il Wti del Texas che cede lo 0,1% a 48,36 dollari mentre il Brent è poco mosso a 51,6 dollari. Stabile l’euro sul dollaro a 1,2295.