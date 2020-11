Mercati – Euro poco mosso in avvio a 1,1855 dollari

Avvio di giornata senza sensibili variazioni per l’euro che passa di mano a 1.887 dollari l’oncia senza sensibili variazioni rispetto alle quotazioni della vigilia (-0,06%). La moneta unica europea cede lievemente nei confronti dello yen a 123,96. Quotazioni dell’oro stabili sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa Quotazioni del petrolio im crescita sul mercato after hour di New York, spinti dai progressi sul vaccino per il Coronavirus ed in vista del nuovo meeting dell’Opec+. Il greggio Wti guadagna lo 0,75% a 41,65 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,94% a 44,23 dollari. Le Borse Asiatiche chiudono in ordine sparso con gli investitori che guardano con fiducia alle sperimentazioni sui vaccini contro il coronavirus. Avanzano i comparti della finanza e dell’energia mentre arretra il settore farmaceutico dove sono scattate le prese di profitto dopo i rialzi dei giorni scorsi. Tokyo archivia la seduta in rialzo dello 0,42%. Sul mercato dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro a 104,50 e a 123,90 sull’euro. A mercati ancora aperti è in rosso la Cina con Shanghai (-0,4%) e Shenzhen (-1,1%), piatta Hong Kong (+0,07%). In positivo Mumbai (+0,4%), debole Seul (-0,1%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla bilancia commerciale italiana. Dagli Stati Uniti raffica di dati. Prevista la produzione industriale e le scorte delle imprese. In arrivo anche gli indici sui prezzi delle importazioni e vendite al dettaglio.