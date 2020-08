Mercati – Euro in rialzo sul dollaro in apertura di mattinata.

Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale delle obbligazioni italiane è a 145,6 punti, con un rendimento dell’1,043%. Euro in rialzo sul dollaro in apertura di mattinata. La moneta unica europea viene scambiata a quota 1,1901, in lieve rialzo rispetto alla chiusura a 1,1894 di venerdì a New York. Rispetto allo yen l’euro passa di mano a 125,72. Apertura in rialzo per le contrattazioni dell’oro, che sale dello 0,46% a 1.966,8 dollari l’oncia. In forte crescita l’argento (+1,5%), in salita anche il rame (+0,7%). In rialzo il petrolio sul mercato after hour di New York. ll greggio Wti viene comprato a 43,01 dollari al barile (+0,3%). Il Brent si attesta 46,1 dollari al barile (+0,6%).