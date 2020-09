Mercati – Euro in rialzo sul dollaro a 1,1901

Euro in rialzo sul dollaro . La moneta unica europea viene scambiata a quota 1,1986. Rispetto allo yen l’euro passa di mano a 126,72. L’oro, che a metà mese aveva visto i suoi massimi sopra i 2mila dollari e poi aveva ritracciato, recupera per la terza seduta consecutiva e viene scambiato a 1.984,2 dollari l’oncia (+0,9%). L’argento viene riscoperto, scambiato a 28,6 dollari (+2,5%). Gli operatori segnalano come le sanzioni usa e la frenata del petrolio stia spingendo il Venezuela a intensificare la spinta nelle sue miniere d’oro. I futures del greggio sono in rialzo durante la sessione asiatica. Il Wti a ottobre è scambiato a 43,04 dollari al barile (+0,99%). Il Brent per consegna di novembre sale dell’1,04%, scambiato a 45,75 dollari per barile. In Asia, frenati dai titoli It e tlc, gli indici sono poco variati. Tokyo, dopo aver oscillato per tutta la seduta chiude a -0,09%, sui minimi di giornata mentre il partito liberal democratico discute su chi sarà il sostituto del prmo ministro Shinzo Abe. Hong Kong resta sulla parità (+0,07%) con Tencent (+2%) che guida il listino , Shanghai -0,03 per cento.