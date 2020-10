Mercati – Euro apre in rialzo a 1,1824 dollari

Apertura in rialzo per l’euro. La moneta unica scambia a 1,1824 dollari, con un aumento dello 0,12%. Le turbolenze dei mercati azionari, spaventati dal perdurare della crisi Covid, spingono il prezzo dell’oro, tradizionale bene rifugio. Il metallo con consegna immediata sale dello 0,17% a 1905 dollari l’oncia. Il prezzo del petrolio si riavvicina alla soglia dei 40 dollari sui mercati. Il greggio Wti del Texas avanza dello 0,91% a 38,9 dollari al barile. Cresce anche il Brent del Mare del Nord a 40,81 dollari. La Borsa di Tokyo avvia la seduta in sostenuto ribasso, in scia alla correzione degli indici azionari Usa con l’aumentano a livello globale dei contagi da coronavirus e con lo stallo dei negoziati sul piano di stimoli al Congresso americano. Il Nikkei cede in apertura l’1,13%, a quota 23.547,33 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a 104,70 sul dollaro e poco sopra a un valore di 123,80 sull’euro.