Mercati – Cambi: euro in lieve rialzo a 1,182 dollari

Euro in rialzo all’avvio dei mercati. La moneta unica passa di mano a 1,182 dollari. In Asia lo yen è stabile a 105.12. Prezzo dell’oro in rialzo sui mercati dove passa di mano a 1883 dollari l’oncia (+0,3%). Il calo delle scorte in Usa spinge il prezzo del petrolio. Il greggio Wti del Texas vede il prezzo in crescita dell’1,4% a 42 dollari al barile. ll Brent sale dell’1,2% a 44,1 dollari. La Borsa di Tokyo estende i guadagni per il settimo giorno di fila, assestandosi ai massimi dal 1991, sulle aspettative di una ripresa economica su scala globale, con gli investitori che guardano con ottimismo agli ultimi sviluppi dalla ricerca per il vaccino contro il coronavirus. L’indice Nikkei avanza dell’1,78% a quota 25.349,60, con un guadagno di 444 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce trattando a 105,10 sul dollaro, e a 124,30 sull’euro.