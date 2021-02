Mercati – Cambi: euro in lieve calo a 1,2005 dollari

Euro in lieve calo questa mattina sui mercati valutari. La moneta unica europea passa di mano a 1,2005 dollari con un calo dello 0,26%. Rispetto allo yen è scambiato a quota 105,24 (+0.20%). Prezzo dell’oro in calo questa mattina: il metallo prezioso è scambiato a 1.825,30 dollari l’oncia (-0,53%). Ripiega anche l’argento che passa di mano a 26,68 dollari con un calo dello 0,80%. Prezzo in crescita per il petrolio. Il barile di greggio con consegna a marzo viene venduto a 56,17 dollari con una crescita dello 0,86%. Il Brent con scadenza ad aprile è scambiato a 58,92 dollari con un avanzamento dello 0,79%. Si interrompe la sequenza positiva dei mercati azionari in Asia. Sono i titoli tecnologici ad imporre lo stop, e non basta il rally di Sony (+9%) dopo i conti record del terzo trimestre a sostenere il listino di Tokyo che chiude in calo dell’1,06 per cento. Debole anche Hong Kong dello 0,47% e in Cina l’indice Shanghai cede lo 0,44% e lo Shenzhen l’1,16 per cento. Samsung è quella che pesa di più con il suo -0,7% ma anche Tencent, Meituan e Xiaomi sono stati venduti. Al contrario sugli scudi Nomura (+6%) dopo aver riportato l’utile di nove mesi più alto in 19 anni e aver segnalato la fiducia in una forte ripresa. Bene Hitachi (+4%) dopo i conti.