Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 118 punti

Stabile in apertura lo spread tra il Btp e il Bund tedesco, con il differenziale che si attesta a 118 punti base come la chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano resta allo 0,65%. Euro poco mosso in avvio di giornata. La moneta unica viene scambiata a 1,2160 dollari, a fronte della quotazione di 1,2168 dollari di ieri sera dopo la chiusura di Wall Street. Sullo yen la moneta unica segna 126,06. Quotazioni dell’oro in lieve calo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.848,52 dollari l’oncia, con una perdita dello 0,13%. Quotazioni del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati internazionali. Il greggio Wti guadagna lo 0,7% a 52,98 dollari al barile, mentre il Brent segna +0,68% a 56,29 dollari al barile. Borse asiatiche in ordine sparso, in attesa della riunione della Fed, per capire meglio la tempistica della nuova politica Usa sugli aiuti per la crisi da Covid 19 da parte della nuova amministrazione Usa. In positivo i mercati giapponesi, dove hanno chiuso in positivo Nikkei (+0,3%) e Topix (+0,6%), così come sono parzialmente ottimisti in Cina Shanghai (+0,1%) e Shenzen (+0,2%), dove c’è attenzione sul comparto web, con cali che si estendono, e allo stesso modo Taiwan (+0,2%), dove gli occhi sono ai produttori di computer e chip. Non altrettanto la Corea (-0,5%) e a contrattazioni ancora aperte Honk Kong (-0,05%). In calo l’Australia (-0,6%) e soprattutto Bombay (-1,2%), quest’ultima a Borsa ancora aperta Per quanto riguarda i dati macroeconomici, l’Istat diffonderà per l’Italia i trend del commercio estero extra Ue di dicembre, ma soprattutto si guarderà alle decisioni di politica monetaria Usa sia del Federal Open Market Committee sia della stessa Fed, che comunque giungeranno a mercati europei chiusi.