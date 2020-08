“Marateale”, Berdini vince il premio speciale internazionale

Nell’ambito della serata dei corti di “Marateale”, una delle prime manifestazioni dedicate alla settima arte in presenza dopo il lockdown trasmessa in seconda serata su Raidue, è stato conferito un premio speciale internazionale all’attore italiano, che da tempo vive a Los Angeles, Riccardo Berdini, che ha portato a Maratea il suo corto “Awakening”. Un ennesimo successo per Berdini, diplomatosi alla Bernstein School of Musical Theatre e alla Stunt Concept Academy in Italia. È stato premiato due volte come miglior interprete di teatro musicale per Jean Valjean in Les Miserables e Danny Zuko in Grease. Ha studiato per 2 anni al Lesly Khan Studio di LA. Recentemente ha girato come co-protagonista in Italia con Patrick Dempsey e interpretato il cattivo principale nel film Body Of Sin. È stato anche il coordinatore degli stunt per il film. Ha recitato, diretto, montato e scritto i cortometraggi Awakening, The Order, Tori. È membro della Troubadours Company al Garry Marshall Theatre e un abile mago. È apparso nella quarta stagione di Penn e Teller’s Fool Us in CW ed è un membro del famoso Magic Castle di Hollywood. “E’ stato per noi motivo di orgoglio – ha commentato Nicola Timpone, direttore artistico di ‘Marateale’ – che conferma sempre di più lo spirito internazionale della kermesse”.