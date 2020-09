Maltempo: danni anche nel Vallo di Diano e nel Tanagro

Effetti del maltempo anche a sud della provincia di Salerno. Smottamenti, movimenti franosi ed allagamenti si sono registrati nel Vallo di Diano, nel Tanagro e negli Alburni. Importanti smottamenti si sono verificati su due arterie: la Strada provinciale 11, in un tratto compreso tra i territori comunali di Sacco e Piaggine, e la ex SR 94 nel comune di Salvitelle. Nel Vallo di Diano le situazioni più critiche si sono avute nei comuni di San Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio e Teggiano. Nel centro storico di Sassano un tratto fognario è scoppiato danneggiando una intera stradina pavimentata con sanpietrini. Sempre nel centro storico sassanese è crollato un muro di un’abitazione disabitata: nelle prossime ore con molta probabilità si dovrà procedere all’abbattimento dell’intera struttura. Da 24 ore ininterrottamente sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina per le decine di interventi che sono chiamati ad effettuare per allagamenti di scantinati e messa in sicurezza di cornicioni.