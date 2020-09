Maltempo a Salerno, Napoli: “Bisogna tenere alta la guardia per valutare soluzioni”

“Teniamo alta l’attenzione e valuteremo il da farsi. In via preventiva, a causa dell’allerta meteo annunciata, nella serata di ieri, avevamo già chiuso ville e parchi”. Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli in seguito alla tromba d’aria che si è abbattuta sulla città di Salerno. Fortunatamente, nonostante i danni ambientali, non si registrano incidenti alle persone. “È stato un fenomeno particolarissimo – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Angelo Caramanno -, stiamo lavorando per ripristinare i danni che sono ingenti e hanno riguardato anche gli impianti sportivi del lungomare”. Ma il maltempo ha messo in ginocchio tutto il territorio. Oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Salernitano. “Esprimo tutta la mia vicinanza ai sindaci e ai comuni colpiti dal maltempo – ha affermato il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese -. Per fortuna non è stato registrato alcun ferito, ma in questo periodo è fondamentale mantenere alta la guardia ovunque nei nostri territori e cercare di prevenire in caso di ulteriori allerte”.