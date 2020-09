Mafie, Tofalo ricorda Vassallo: “Esempio della buona politica e dell’amore per il territorio”

“Sono trascorsi dieci anni dall’uccisione di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, un piccolo comune del Cilento. Lui che mise sempre al primo posto il bene della comunità, è l’esempio della buona politica e dell’amore per la propria terra. Il ricordo del suo grande impegno, volto soprattutto all’ambiente e alla legalità, non verrà mai dimenticato. Fare luce sul suo omicidio è un dovere che abbiamo verso lui e la sua famiglia e nei confronti di tutti i primi cittadini che, non senza difficoltà, portano avanti un grande lavoro per la rinascita del territorio”, Lo dice il sottosegretario di Stato, Angelo Tofalo, in occasione dell’anniversario della morte. “I Comuni hanno un ruolo di grande importanza proprio per la loro prossimità alla cittadinanza. Per questo motivo – evidenzia Tofalo – continuo a sostenere ed essere vicino ai primi cittadini del territorio, al di là dell’orientamento politico, al fine di rafforzare ancora di più la sinergia tra il governo e gli enti territoriali e stimolare ancora di più la collaborazione tra città e periferie, tra istituzioni e cittadinanza, tenendo sempre alta l’attenzione sulle necessità della popolazione”.