Mafia: narcotraffico dall’Albania al Materano: 18 arresti

Ha cominciato a parlare con gli investigatori dopo che era stata messa sotto protezione in seguito alle violenze subite dal compagno: le dichiarazioni di una collaboratrice di giustizia sono risultate decisive per portare alla luce il narcotraffico dall’Albania alla provincia di Matera. L’operazione “Metalba”, condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, ha portato oggi all’arresto di 18 persone, sette in carcere e undici ai domiciliari, accusate, a vario titolo, di far parte di un’associazione dedita allo spaccio di eroina, cocaina e marijuana. Proprio l’eroina è stata determinante per la collaborazione della donna albanese, che era residente a Tursi (Matera). Dopo la morte di alcune persone a lei care, non voleva che il compagno (ora in carcere) la spacciasse. Ma, forse anche per questo, è stata più volte picchiata, fino a quando, nel 2017, non ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla Dda potentina. Così la donna ha ricostruito minuziosamente i dettagli dell’organizzazione criminale e del “solido e diffuso traffico di sostanze stupefacenti”: non a caso, le sue dichiarazioni sono state molto utili pure per la Dda di Bari per un’altra operazione, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia. In questa lucana, invece, il “capo” è – secondo gli inquirenti – Rocco Russo, di 51 anni, in carcere dal 2018 e al vertice dell’omonimo clan, che, anche grazie alla “collaborazione” con gli albanesi (una delle “mafie più pericolose d’Europa”), ha sorpassato i rivali degli “Schettino” e dei “Donadio” nella gestione del traffico di droga nel Metapontino. Del resto – come hanno ricordato il Procuratore distrettuale, Francesco Curcio, e la pm Anna Gloria Piccininni – l’area jonica lucana, di passaggio tra la Puglia e la Calabria, è caratterizzata dalla forte presenza delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Ad esempio, gli inquirenti hanno messo in evidenza come uno degli arrestati avesse in casa uno scanner per segnalare la presenza di microspie. Durante l’esecuzione degli arresti – l’operazione ha riguardato le province di Matera, Cosenza, Lecce, Udine, Parma e Trapani, con cento carabinieri impegnati – sono stati sequestrati altri 110 grammi di marijuana. Magistrati antimafia e Carabinieri – in una conferenza stampa che si è tenuta nel Palazzo di Giustizia di Potenza – hanno poi sottolineato l’importante ruolo avuto dalle donne all’interno dell’organizzazione: una di loro, Vanessa Pellegrino, compagna di Russo, nonostante i suoi 24 anni, con il convivente in carcere, aveva preso in mano le redini del clan.